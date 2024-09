Music For Change, usciti i nomi dei 16 finalisti

Svelati finalmente i nomi dei 16 finalisti di Music For Change, il più importante premio europeo a sfondo civile giunto alla 15ma edizione con una formula straordinaria e rinnovata. Ecco i nomi accoppiati sotto gli 8 Temi Cardine del premio:



DISUGUAGLIANZE e MARGINALITÀ SOCIALE

ACQUACHIARA (Roma) vs MAREA (Bari)



MIGRAZIONI e POPOLI

MOÀ (Terni) vs ELISA BENETTI (Roma)



RESISTENZE e DEMOCRAZIA

BLUESEX (Brindisi) vs DALIA BUCCIANTI (Livorno)



RIGENERAZIONE e FUTURO

BELLY BUTTON E IL CORO ONDA (Roma) vs ALESSIO ALÌ (Roma)



PARITÀ di GENERE e DIRITTI LGBTQ+

AZI (Ascoli Piceno) vs VIA MERCANTI (Salerno)



AMBIENTE ed ECOLOGIA

PROVINCIALE (Parma) vs MARGÒ (Roma)



LAVORO e DIGNITÀ

PUTCARE (Napoli) vs SAMBO (Messina)



CITTADINANZA DIGITALE e CYBER-RISK

VALENTINA TIOLI (Modena) vs CHARLOTTE CARDINALE (Palermo)



Dal 13 settembre i 16 artisti saranno impegnati in un percorso di formazione, produzione e costruzione di 16 brani su 8 temi differenti. Saranno seguiti e supportati da 5 Support Team: Content Team, che darà loro supporto sulla scrittura e sui contenuti relativi alle tematiche sociali assegnate; Music Production Team, li affiancherà nella composizione e produzione dei brani; Communication Team, li guiderà nelle scelte di comunicazione relative alla pubblicazione dei singoli in concorso; Vocal Team, darà loro consigli e soluzioni per poter usare al meglio l’organo vocale ed infine il Pitch Team di Believe che fornirà supporto sulla costruzione di un prodotto che abbia tutte le caratteristiche per poter arrivare sul mercato discografico senza passare inosservato.