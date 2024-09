Da martedì 17 Settembre, sarà in libreria, in radio e disponibile in digitale L'ora delle Distanze, il romanzo edito da Miraggi Edizioni e l'omonimo singolo pubblicato da Riff Records. Lory Muratti & Andy si incontrano in un progetto fuori dagli schemi “per immaginare un presente dove i sogni e il colore resistono contro una realtà sempre più corrotta e in bianco e nero”. L’ora delle distanze è un viaggio psychofantasy, dark e pop al contempo in cui musica, letteratura e pittura si fondono. Un libro scritto da Lory Muratti, ispirato e illustrato dai quadri visionari di Andy dei Bluvertigo che è anche un disco: un 45 giri (disponibile da ottobre su vinile colorato) anticipato dal primo omonimo singolo.



Il testo del singolo L'ora delle distanze e il forte messaggio sociale in esso racchiuso prende vita dalle pagine del libro e in particolare dall'apertura della narrazione che ci svela la lotta quotidiana di un uomo che non vuole arrendersi all'incessante deriva di un mondo che ha perso la rotta e dimenticato l'importanza dei sogni. Un avvincente racconto ambientato dentro un mondo fatto di personaggi post-punk, glamour e rock’n’roll, coloratissimi, irriverenti e imprevedibili. Un'opera inconsueta e coraggiosa che nasce dal riconoscersi e ritrovarsi dentro un immaginario che Lory Muratti e Andy hanno a lungo condiviso fino a trovare il momento adatto per dare voce a un comune sentire da cui nasce quest'opera realizzata a quattro mani.