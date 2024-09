Afterlife torna a Milano con i suoi artisti di caratura mondiale

L'appuntamento milanese, fissato per sabato 21 settembre, avrà una appendice al Fabrique col relativo aftershow e console affidata a Tale of Us, Mind Against, Massano e Olympe

Afterlife è un dei fenomeni musicali elettronici più rilevanti degli ultimi anni, capace di andare sistematicamente sold out durante la sua stagione estiva all’Hï Ibiza e con i suoi eventi a Parigi, Londra, New York e Buenos Aires e con un record di ben 65mila presenze con il suo festival a Città del Messico. Ora tutto questo arriva sabato 21 settembre 2024 (dalle ore 16.30) all’Ippodromo SNAI di San Siro, durante la Fashion Week che mai come quest’anno presenta un calendario così ricco di appuntamenti con i dj e che vede proprio in Afterlife Milano il suo evento di punta.



Sabato 21 settembre 2024 la line-up di Afterlife vedrà sul palco i Tale of Us, fondatori

dell’evento, insieme a Mind Against, Massano e Olympe. Durante Afterlife Milano ci sarà spazio anche per due performance spettacolari: ANYMA presents Genesys e MRAK presents We Don't Follow, i rispettivi progetti solisti di Matteo Milleri e Carmine Conte, i due membri del duo Tale of Us. ANYMA a fine anno si esibirà alla Sphere di Las Vegas per ben sei serate consecutive.



Afterlife combina musica, arti visive e ambientazioni suggestive, creando un'atmosfera profonda che coinvolge il pubblico con grande intensità. Un evento che sa sperimentare ed essere sempre all’avanguardia, grazie a un'identità definita, coerente e distintiva, così come pochi artisti stanno avendo un impatto così decisivo sulla scena elettronica globale come i Tale of Us, autentici pionieri di un genere musicale e di un nuovo modo di declinare il concetto di set ibrido insieme a quello di una serata e di un festival. La loro musica è in continua evoluzione, caratterizzata da un elevato standard qualitativo e da un'indiscussa integrità artistica. La giornata milanese di Afterlife proseguirà poi al Fabrique con il relativo aftershow e console che vedrà sempre protagonisti Tale of Us, Mind Against, Massano e Olympe.