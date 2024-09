Beyoncé potrebbe annunciare un enorme tour negli stadi inglesi

Un’indiscrezione che ha immediatamente messo il pubblico sull’attenti. Stando a quanto riportato in esclusiva dal The Sun , Beyoncé starebbe lavorando a un imponente tour nel Regno Unito. Un insider ha rivelato i primi dettagli della tournée che potrebbe avere luogo il prossimo anno.

Secondo quanto riportato in esclusiva da The Sun, la voce di Sweet Dreams starebbe organizzando un tour maestoso. Un insider ha rivelato che l’artista avrebbe già prenotato il Tottenham Hotspur Stadium di Londra per cinque date, alle quali se ne andrebbero ad aggiungere altre in differenti città.

L’insider ha continuato: “Beyoncé sta per fare molto rumore. La richiesta per i biglietti sarà come quella degli Oasis”. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato alcuna comunicazione a riguardo. L’insider ha concluso: “Il 2025 sarà un anno incredibile per la musica live”.