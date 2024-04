Beyoncé, lamentele fan: in CD e vinili di Cowboy Carter mancano tracce

Nel weekend i fan di Beyoncé hanno protestato sui social per l’assenza nelle copie fisiche dell’album Cowboy Carter di alcune tracce invece disponibili nella versione digitale, composta da 27 brani. Il 29 marzo Queen Bey ha pubblicato il disco country, presto arrivato nelle mani di coloro che l’avevano preordinato. Nel vinile, però, mancano i cinque brani Oh Louisiana, Spaghettii, Ya Ya, The Linda Martell Show e Flamenco, mentre nel cd non sono pervenuti i primi quattro titoli. Secondo la teoria più accreditata, la versione fisica dell’album non coinciderebbe con quella definitiva. La popstar avrebbe non solo modificato la tracklist fino all’ultimo minuto, ma avrebbe anche scelto il titolo Cowboy Carter in un secondo momento rispetto all’avvio della lunga lavorazione della versione in vinile, che sull’artwork di copertina mostra infatti la scritta alternativa Act II: Beyoncé. Il cd in edizione limitata ha inoltre scatenato un’ulteriore lamentela, dovuta alla promessa di una “canzone aggiuntiva” attesa come materiale inedito e infine risultata nella presenza già acclarata di Flamenco. Molti fan hanno quindi chiesto il rimborso del disco.