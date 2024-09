Addio a Carmine Diamante, il cantante neomelodico aveva 36 anni

Musica

Dagli anni Sessanta David Crosby, morto il 19 gennaio all'età di 81 anni, ha plasmato le sfumature folk e country della canzone d'autore americana. Il leggendario cantante, chitarrista e cantautore, fondatore nel 1964 dei Byrds, autori di celebri brani come So You Want To Be a Rock'n'Roll Star e Turn! Turn! Turn! e della cover numero uno in classifica di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, ha abbandonato la band dopo soli 3 anni a causa delle divergenze con Roger McGuinn, che ha descritto Crosby e i suoi discorsi politici sul palco come "insopportabili"