Addio a Sergio Mendes, la star della musica brasiliana

La sua Mas que nada ha fatto cantare e ballare generazioni intere, varcando i confini del Brasile ed esportando la bossa nova in tutto il mondo. Sergio Mendes, gigante della musica brasiliana, è morto all'età di 83 anni nella sua casa di Los Angeles, a causa di complicazioni legate al Covid. La notizia è stata data dalla famiglia attraverso un comunicato in cui si spiega che la salute del musicista era peggiorata considerevolmente dopo aver contratto il Covid.

"Se ne è andato in pace. Al suo fianco c'erano la moglie e partner musicale per 54 anni, Gracinha Leporace Mendes, e i loro figli", è scritto nella nota. Nel corso di una lunghissima carriera, Mendes ha pubblicato 35 album cavalcando i generi della bossa nova, del folk e del jazz. Amatissimo e vendutissimo negli Stati Uniti, ha vinto tre Grammy Awards ed è stato nominato per un Oscar.

Aveva suonato dal vivo fino al 2023

I suoi ultimi concerti dal vivo erano arrivati un anno fa, nel 2023, a Parigi, Londra e Barcellona. Nato l'11 febbraio 1941 a Niterói, nello Stato di Río de Janeiro, Mendes aveva studiato pianoforte classico da bambino. Il padre, medico, avrebbe voluto che il figlio seguisse la sua stessa carriera ma poi si arrese davanti al suo grande talento e alla sua passione per la musica jazz. "Quando mi ha visto in concerto con la mia band e si è accorto che non ero male, si è rilassato e mi ha lasciato andare per la mia strada", ha ricordato Mendes in un'intervista del 2005.