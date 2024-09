Europe, la possibile scaletta del concerto a Trento

Martedì 3 settembre gli Europe si esibiranno alla Trentino Music Arena. Attesi i grandi successi come Carrie, Superstitious e Open Your Heart

Il 3 settembre gli Europe saranno in concerto a Trento . La formazione svedese, guidata dalla voce di Joey Tempest, porterà una ventata di grinta e rock. Ecco tutti i dettagli dell’appuntamento: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

Stando a quanto riportato su TicketOne , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per raggiungere la location del concerto: località San Vincenzo, 38123, Trento.

Grande attesa per lo show di uno dei gruppi più iconici e amati degli anni ’80. Martedì 3 settembre gli Europe si esibiranno alla Trentino Music Arena per l’ultima data della loro tournée estiva.

Al momento il gruppo non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto di Bergen il 3 agosto:

Formatasi in Svezia, la formazione ha debuttato con l’album omonimo nel 1983 ottenendo immediatamente un successo mondiale. Nel 1986 gli Europe hanno pubblicato l’album The Final Countdown, considerato uno dei lavori più iconici del decennio e non solo.

Dopo alcuni anni di pausa, nel 2003 gli Europe sono tornati insieme. Tra i riconoscimenti della formazione spicca la statuetta vinta nella categoria Best Hard Rock/Metal ai premi svedesi Grammis nel 2018.