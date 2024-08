Oasis, richiesta di biglietti infinita: si aggiungono tre nuove date

Al momento sono tre gli show aggiunti dagli Oasis e sono tutti in posti già toccati dal tour annunciato: i fratelli Gallagher hanno inserito il 16 luglio a Manchester, Heaton Park; il 30 luglio a Londra, Wembley; il 12 agosto a Edimburgo, Murrayfield Stadium. Ma se il tenore delle richieste resterà così alto non sono escluse, sempre nel 2025, date negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Al momento di Europa proprio non si parla.

BIGLIETTI DISPONIBILI DALLE ORE 10 DEL 31 AGOSTO

I biglietti per i nuovi concerti saranno messi in vendita dalle 10 ora italiana di sabato 31 agosto. In un post sui loro social Liam e Noel hanno ribadito che non ci sarebbero stati altri live in Europa nel corso 2025 e hanno sottolineato che non andranno a Glastonbury 2025 o in altri festival. Quindi la sola possibilità di vederli live sarà l'Oasis Live ’25 World Tour. Quello che ha fatto drizzare le orecchie ai fan è la parola World che è apparsa per la prima volta in un loro post e di certo i modo non casuale. È vero che al momento le date sono circoscritte a Regno Unito e Irlanda ma il tour potrebbe sconfinare. Si parla in particolare di Stati Uniti, Canada e Messico sempre nel 2025.