Chadia Rodriguez, fan le urla di spogliarsi: "Porta rispetto"

“Amore, se mi togliessi la camicia poi sarebbe un problema per te”. Chadia Rodriguez ha messo in guardia un fan che, durante il suo concerto all’Holi Dance Festival in Sardegna, le ha urlato di spogliarsi. “Porta rispetto, perché sei adulto e sei circondato da ragazzini. Poi imparano dal tuo esempio di m***a, ricordatelo. Credono che sia normale”, ha detto la rapper. “Levati la camicia cosa, che vengo a darti due sberle, ma come ti permetti? Ma vedi di imparare a stare al mondo, vai va”. Dopo aver sedato l’aggressione verbale, Rodriguez ha tuttavia subito sul web accuse di ipocrisia. Molti utenti hanno infatti messo in evidenza i look provocanti sfoggiati dall’artista nei videoclip o sui social che, però, sono semplici abiti di scena e che in ogni caso non autorizzano frasi sessiste.