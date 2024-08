Victoria De Angelis dei Måneskin incide un brano con la popstar Anitta

La musicista si dedica a una nuova collaborazione senza la band romana dei record al seguito. L’uscita del brano è prevista per il 30 agosto e il pezzo risulta attesissimo dai fan. Questa sua nuova attività non mette comunque in discussione il suo futuro con il gruppo capitanato da Damiano David

In fondo a questo articolo potete guardare il video di lancio del brani Get Up B**ch inciso da Victoria De Angelis assieme ad Anitta.

In uno dei video promozionali per lanciare la canzone, pubblicati sui social, le due artiste inscenano un litigio che culminerà, alla fine, in uno sguardo di intesa proprio sulle note della canzone in arrivo.

L’artista, reduce dalle serate giapponesi con la band e dal lungo tour da dj, ha annunciato nelle scorse ore il suo nuovo singolo intitolato Get Up B**ch, inciso assieme alla cantante, attrice e ballerina brasiliana Anitta, che è anche la protagonista della settima stagione della serie televisiva spagnola Élite.

Victoria De Angelis si concede una parentesi senza i Måneskin : la bassista della band romana dei record lancia un singolo assieme alla popstar Anitta. Questa nuova collaborazione senza i soci Damiano David eccetera al seguito ha fatto subito molto chiacchierare. L’uscita del brano è prevista per il 30 agosto e il pezzo risulta attesissimo dai fan. Questa sua nuova attività non mette comunque in discussione il suo futuro con i Måneskin.

Il futuro con i Måneskin non è messo in discussione



Questa scelta di collaborare con un’altra musicista al di fuori del suo solito “ensemble” non mette in discussione il futuro di Victoria De Angelis con i Måneskin.



Del resto, anche altri membri della band romana non avevano escluso la possibilità di percorrere anche una strada da solisti, come per esempio il frontman Damiano David, il quale a riguardo di un eventuale progetto in solitaria aveva detto in un’intervista al The Allison Hagendorf Show: “Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva”. Ma aveva subito aggiunto: “L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho”.

A oggi, i rapporti tra i vari componenti dei Måneskin non sono a rischio, anzi. Quindi i fan del gruppo italiano che ha compiuto il miracolo di sfondare in tutto il globo terraqueo a suon di rock nostrano non si devono minimamente preoccupare.



Di seguito trovate il video di lancio del brani Get Up B**ch inciso da Victoria De Angelis assieme ad Anitta.