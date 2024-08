Fabrizio Moro, la possibile scaletta del concerto a Forte dei Marmi

Approfondimenti

I cantanti di Sanremo 2022, Fabrizio Moro sul palco con Sei tu. FOTO

Il cantautore romano torna per la sua settima volta in gara al Festival di Sanremo. L’inedito si intitola “Sei tu”. Fabrizio Moro spera di replicare le due vittorie alla kermesse, con “Pensa” (2007) e “Non mi avete fatto niente” (2018), in duetto con Ermal Meta

Alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, tanti sono gli artisti che tornano in gara dopo importanti trionfi sul palco dell’Ariston. È il caso di Fabrizio Moro che arriva in Liguria per la sua settima partecipazione, accompagnato dal brano “Sei tu”.

“Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione. L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti” ha raccontato Fabrizio Moro alla stampa presentando il brano sanremese.