Kendal Calling 2024, Paolo Nutini chiude la 19ma edizione del Festival

L’ultima giornata di Kendal Calling, festival iniziato diciannove anni fa con circa seicento partecipanti e diventato oggi uno dei punti di riferimento della musica indie (e non solo) in Gran Bretagna, si è conclusa con la poesia di Paolo Nutini, headliner del Day 3 della manifestazione. Un festival immerso nella natura, con molti palchi e ricco di varietà musicali, non sempre facili da trovare.

La terza giornata con le band Red Rum Club, The Reytons, Pigeon Wigs e The Lottery Winners

Nel corso della terza giornata abbiamo avuto modo di incontrare alcuni gruppi già noti a Kendal, vista la loro partecipazione in alcune edizioni precedenti, ma anche conosciuti nel Regno Unito. Molti di loro traggono ispirazione dagli artisti che hanno creato la cultura musicale inglese, The Beatles e Rolling Stones primi su tutti, ma anche da cantautori più contemporanei come Oasis e Blur. E sì: per Noel e Liam Gallagher c’è un innamoramento perenne, anche se per Sir Paul McCartney la venerazione è indescrivibile. Come dare loro torto, del resto. Ciò che traspare da Red Rum Club, The Reytons, Pigeon Wigs e The Lottery Winners, le band che abbiamo incontrato nella terza giornata, è il loro divertimento nel fare musica. Certo, ognuno di loro sa che scegliere di fare il musicista oggi è importante, e non tutti possono farlo. Ma si divertono e amano ciò che fanno. E l’idea di poter suonare in un festival come Kendal li rende ancora più sicuri della loro scelta.

The Lottery Winners: "Vi aspettiamo a Milano nel 2025"

Ne parliamo con The Lottery Winners, che ci raccontano che la loro prima esibizione al festival non è stata tra le più partecipate: hanno suonato quando ancora i cancelli erano chiusi, e alla fine del loro live hanno iniziato a vedere le persone entrare. “Poi siamo tornati con un vero pubblico, e poterci esibire qui è sempre più bello” mi raccontano, prima di aggiungere che saranno a Milano a marzo 2025. “Vi aspettiamo, eh! Abbiamo venduto zero biglietti amici italiani, ma vi possiamo assicurare che il nostro concerto vi farà divertire!” aggiungono.

La chiusura (in poesia e bellezza) con Paolo Nutini

Kendal è stata una sorpresa, con tante band indie molto interessanti ma anche il live finale di Paolo Nutini, a cui non c’è molto da aggiungere, perché parla da solo. Due ore di musica, il mix perfetto di poesia e romanticismo, e il giusto divertimento. Paolo sa raccontarsi ovunque, e lo fa sempre nel miglior modo possibile. Ogni suo concerto è diverso, ma sempre intenso e ricco di emozioni.

Kendal, buona la prima per noi. E credo ci torneremo per il ventesimo anniversario.