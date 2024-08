Il Volo, la possibile scaletta del concerto a Torre del Lago

Nuovo appuntamento in musica con Il Volo . Il 5 agosto il trio sarà in concerto in Toscana, ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

il volo, il concerto

Tutto pronto per il nuovo spettacolo de Il Volo. Lunedì 5 agosto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno la loro musica al pubblico di Torre del Lago.

Il Volo, l’orario e la location del concerto

In queste settimane il gruppo è in giro per l’Italia. Il Gran Teatro Giacomo Puccini ospiterà il nuovo concerto, il cui inizio è previsto alle ore 21.00, come riportato su TicketOne. Questo l’indirizzo della location: via delle Torbiere, 55049, Torre del Lago.

Il Volo, la possibile scaletta del concerto

Al momento il gruppo non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sulla scaletta della serata. Stando a quanto ripreso da Teamworld, queste le canzoni proposte durante la tournée estiva:

L’estasi dell’oro

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

Hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande amore