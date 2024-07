Stories, Il Volo ospite nella puntata di lunedì 15 luglio

La storia de Il Volo inizia quasi per caso, quando Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto si iscrivono come solisti al programma ‘Ti Lascio una Canzone’ e dopo quattro esibizioni in solitaria, si ritrovarono a dover cantare un pezzo insieme. “Mi ricordo che era una giornata di sole. Quel lunedì pomeriggio mi arriva questa cartella con la suddivisione di ‘O sole mio’ con Ignazio, Gianluca e Piero ma non capivo il motivo. Poi il mercoledì ci dissero per la prima volta ‘cantate insieme’, ma senza dirci perché” ricorda Piero Barone. Del resto “era la seconda edizione e ci siamo trovati nel momento in cui eravamo gli unici bambini che cantavano lo stesso genere musicale inconsapevolmente” prosegue Ginoble. “Facemmo lo share di Sanremo” ricorda invece Ignazio Boschetto, “Roberto Cenci, il regista, all’ultima puntata, arrivò con una maglietta nera con su scritto ‘41%’”. Da lì l’attenzione delle etichette discografiche e la rivoluzione nella vita di tutti i giorni per quelli che allora erano dei ragazzini di 14-15 anni. “Sicuramente ci è mancata quella parte di vita, di frequentazione a scuola, all'università, stare insieme ad altri coetanei, crescere sotto quel punto di vista. Però abbiamo fatto un'altra scuola di vita” spiega ancora Ginoble. Fondamentale in questo percorso è stato senza dubbio il sostegno dei genitori, capaci in quel frangente di prepararli al travolgente successo che stavano per riscuotere, come racconta Boschetto: “Mi ricordo che mia madre venne e mi disse ‘ascoltami, qua c'è una bella proposta che ti può cambiare la vita, però sappi che devi rinunciare a giocare con gli amici, ad andare in giro col motorino, andare a giocare a calcio, quindi scordati l'adolescenza. Mi fece prendere la decisione ma mettendomi tutto davanti ed è stato un momento molto importante”. Un cambiamento radicale che li ha portati, nel giro di poche settimane, dai banchi di scuola a Los Angeles per collaborare coi più grandi artisti della musica di tutti i tempi. Dopo aver conquistato il mondo, nel più italiano dei paradossi, la conquista del Belpaese arriva solo con la vittoria a Sanremo nel 2015 e il brano ‘Grande Amore’. “La verità è che è stato facile vincere Sanremo perché non ce l'aspettavamo, quindi non abbiamo fatto grandissimi sforzi. È arrivata questa canzone che, tra l’altro, a me non piaceva” ha raccontato Ignazio Boschetto, “l’unico a cui piaceva era Piero che era impazzito. Diceva ‘Dobbiamo farlo! Dobbiamo farlo!” ha scherzato. “Siamo arrivati lì senza nessuna presunzione, non ci aspettavamo di vincere. Lo speravamo, certo, perché ci avrebbe cambiato la vita in Italia dove eravamo quasi sconosciuti”. Tra gli incontri più speciali che hanno avuto l’occasione di avere, sicuramente Placido Domingo che in volo dopo un concerto che avevano tenuto assieme al Bernabeu di Madrid “ci raccontò tutto il periodo dei tre tenori. Come è nata l'idea, i momenti più difficili, i momenti più belli. Pregi e difetti di ognuno dei tre. È stato incredibile. Non scorderò mai più quelle parole” dice Ginoble, o ancora Papa Francesco, quando ebbero l’occasione di esibirsi davanti a lui a Panama in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù nel 2019. Per Boschetto invece, gli incontri più speciali sono stati “Barbara Streisand nel giorno del mio compleanno, o Tom Hanks che per me era un mito”. Hanno avuto l’occasione di esibirsi in alcuni dei luoghi più suggestivi al mondo, come al tempio Kiyomizu-dera in Giappone o nella Torre di Davide a Gerusalemme “e non capita tutti i giorni” ricorda Barone – “cantare lì è stato magico”. Dopo 15 anni di straordinaria carriera, con la maturità, hanno raggiunto nuovi equilibri, anche perché “noi siamo una squadra, soprattutto in questo periodo. Sappiamo che se si fa squadra si vince e negli anni abbiamo anche imparato ad ascoltare ognuno di noi, ad ascoltare le nostre idee e soprattutto a rispettare le proprie idee” ha spiegato Piero. “Noi siamo tre leader, ci hanno messi insieme, non ci conoscevamo, non ci siamo scelti dall'inizio, c'è sempre stata anche quella sana competizione. Poi abbiamo capito col tempo che l'unione fa la forza sotto tutti i punti di vista” dice Ginoble. “A volte avere idee e personalità diverse non è un male, anzi. Noi ne abbiamo fatto un punto di forza” ha concluso Boschetto.