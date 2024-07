Sabrina Carpenter in concerto in Italia, a Milano, il 26 marzo 2025

Sabrina Carpenter aggiunge un appuntamento italiano al suo Short N’ Sweet Tour , mercoledì 26 marzo 2025 all’ Unipol Forum di Milano . L’ascesa di Sabrina Carpenter continua anche grazie al successo dei singoli Please Please Please ed Espresso . Quest’ultimo, dopo essere stato certificato disco d’oro in Italia, sta conquistando tutte le classifiche, raggiungendo anche la Top20 nell’airplay radiofonico italiano; ed è anche il suo quarto brano a entrare nella Billboard Hot 100 e la sua prima Top5, con il posizionamento più alto della sua carriera al #4. Con Espresso , Sabrina ha raggiunto per la prima volta in carriera la #1 posizione nella Spotify Top Songs Global Chart, con quasi 10 milioni di stream giornalieri, entrando anche in Top100 Spotify Italia. Al momento il brano è stabile al #35 nella Top50 su Spotify Italia.

SABRINA CARPENTER, UN PO' DI STORIA



Sabrina Carpenter ha già incantato milioni di persone come cantautrice, attrice e icona di stile. Con la sua musica ha ottenuto numerose certificazioni d'oro e di platino, esibendosi in tutto il mondo. Sullo schermo, ha generato un mega-fandom attraverso ruoli da protagonista in televisione e film. Ha firmato un contratto con la Island Records, con cui ha pubblicato singoli di successo: "Skin", "Fast Times", "Vicious", "Because I Liked A Boy" e "Nonsense", che è stato recentemente certificato disco di platino negli Stati Uniti. Sabrina ha debuttato con il suo acclamato quinto album in studio, “Emails I Can't Send”, apparso in molte liste dei "Best Of 2022" tra cui Rolling Stone e Billboard ed è stato certificato disco d'oro dalla RIAA. L'album contiene il suo ultimo singolo "Feather" che ha appena raggiunto il primo posto nella Top 40 Radio, posizione ancora mai raggiunta dall’artista. Il singolo ha raggiunto la posizione 26 nella Billboard Hot 100 e ad oggi ha accumulato oltre 600 milioni di stream in tutto il mondo. Sabrina, inoltre, è stata selezionata per la prestigiosa lista "30 Under 30" di Forbes. Recentemente ha aperto i live per Taylor Swift in America Latina, Australia e Singapore durante l’Eras Tour. Ad aprile Sabrina ha debuttato anche sul palco principale del Coachella.