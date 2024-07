Miden, la critica sociale ha un nome ed è Miden Show: il video

Miden è semplicemente una parte di me che si è creata nel tempo, con la quale ho imparato a convivere ogni giorno e con la quale mi confronto grazie alla musica, che a sua volta è la valvola di sfogo per rappresentare pensieri, fatti, riflessioni, considerazioni e lati deboli e forti della mia personalità. Miden è una maschera, come quella che indossa il nostro supereroe preferito a cui molti di noi si affezionano sin da piccoli e che ha determinate caratteristiche comportamentali. La sua principale è quella di trasformare in positivo ciò che di negativo ho dentro. Potrei quindi definirla come la mia rivoluzione personale. Infatti quando indosso i suoi panni tutte le cose che hanno contraddistinto in negativo la mia adolescenza vengono viste in modo positivo, come se guardassi il bicchiere dalla parte piena, la vita da una nuova prospettiva. Si tratta di una positività, in un certo senso una “rabbia sana”, che è quella molla che mi genera la spinta e la voglia di scrivere una musica senza filtri. E questo non è nient'altro che una rivoluzione interiore, che mi permette di vedere le cose da un punto di vista differente.



Concettualmente la rivoluzione è lo sconvolgimento dell’assetto politico sociale allo scopo di crearne uno nuovo. Secondo Guglielmo Ferrero, storico e scrittore Italiano, la rivoluzione è la sovversione totale delle regole prestabilite allo scopo di creare una porta sull’avvenire. Sono partito da questo concetto di cambiamento, da questa rivoluzione, per trasmettere speranza, in primis per me, ma anche per chi mi ascolta. In questo caso Miden Show è un vero è proprio show che tratta in maniera diretta e in chiave comica le tematiche sociali che aborro. È come se vi avessi fatto entrare in uno spettacolo dove i protagonisti sono le persone comuni. Il titolo è un parallelismo con “The Truman Show”. Il film tratta di bugia, menzogna mascherata da verità, dove il protagonista crede che ciò che lo circonda sia reale, per poi scoprire che è tutto una finzione e lui ne è sia il tramite sia l’elemento centrale. “Miden show” è cosi, ti mostra la verità attraverso la finzione, senza paura e al fine di liberare. Il video, per il quale ho lavorato con il regista Paolo Bianconi Vision e che è ambientato anche in un teatro, è un susseguirsi di situazioni che descrivono varie sfaccettature della mia persona. In alcune scene indosso un’armatura, che rappresenta la musica, lo scudo che mi protegge ma allo stesso tempo mi dà forza. Un lavoro che ho realizzato con la speranza possa incuriosire chi vorrà guardarlo. Chiudo con una citazione a The Truman Show: “Anche se non c’è niente di vero, noi siamo veri.” Buon Ascolto e buona visione. Questa è la rivoluzione di iden!