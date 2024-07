Summer Jamboree, Jay Siegel: “Il rock’n’roll è amore e gioia"

Ospite del Summer Jamboree con il gruppo The Tokens, Jay Siegel ci ha raccontato il successo del rock’n’roll: “Resiste al tempo perché è una musica felice che parla di amore, gioia e ricordi bellissimi”. La nostra intervista

Jay Siegel, colonna portante del gruppo The Tokens, ha aperto la prima giornata della 24esima edizione del Summer Jamboree, in programma a Senigallia fino a domenica 4 agosto. L’artista statunitense, conosciuto a livello mondiale per brani come The Lion Sleeps Tonight, ci ha raccontato il segreto del successo del rock’n’roll e molto altro ancora.

the tokens, Jay Siegel in concerto: "vogliamo tornare" Colonna portante del rock'n'roll e non solo. Jay Siegel è la leggenda vivente che ha segnato gli anni '50 e '60 con il gruppo The Tokens. Sabato 27 luglio la formazione, accompagnata dai Good Fellas, si è esibita a Senigallia davanti a una folla entusiasta. La nostra intervista. Come stai? Bene, ci stiamo divertendo tanto! Ero già venuto in Italia, ma mai a Senigallia, è uno dei posti più belli che abbia mai visto. Ieri siamo andati in spiaggia, abbiamo fatto un giro, ci sono persone fantastiche qui. Vi state godendo il festival? Il Summer Jamboree è bellissimo. Migliaia e migliaia di persone che cantano e ballano. Sono tutti così felici. Una grande pista da ballo a cielo aperto. Siamo a migliaia di chilometri di distanza da casa nostra, ma abbiamo ascoltato brani che sentiamo in America. Ci siamo sentiti accolti. Com'è andato il concerto? È stato straordinario, davvero! Dal palco vedevamo le persone scatenarsi con noi, ci hanno reso felici. Siamo stati davvero fortunati a ricevere l'invito. Alcuni amici che lavorano nell'industria musicale ci avevano assicurato che ci saremmo divertiti tantissimo, avevano ragione. Come avete scelto le canzoni della scaletta? Abbiamo selezionato i brani con molta attenzione. Quest'anno siamo stati in Spagna, quindi conosciamo la musica amata dal pubblico europeo, come ad esempio il rock'n'roll americano degli anni '60. C'è un brano che senti più vicino? Assolutamente! La nostra prima canzone divenuta una hit nazionale, ovvero Tonight I Fell In Love, poi ovviamente The Lion Sleeps Tonight, arrivata al primo posto in tantissime nazioni. Qual è il tuo primo ricordo legato alla musica? È un ricordo di molto tempo fa, più precisamente degli anni del liceo a Brooklyn, New York, ovvero quando formammo il gruppo. Ricordo la prima volta in uno studio di registrazione con Neil Sedaka, uno dei membri originali della formazione. Nonostante siano passati molti anni, il rock'n'roll riscuote ancora un successo straordinario, quale pensi sia il suo segreto? Non so se tra i cinquant'anni i ragazzi canteranno brani hip hop o rap, ma il rock'n'roll viene tuttora usato nelle serie tv, negli spot pubblicitari e nei film. Resiste al tempo perché è una musica felice che parla di amore, gioia e ricordi bellissimi.

Programmi per i prossimi mesi? Avremo tantissimi concerti in America, abbiamo date fino al dicembre del prossimo anno, ma vogliamo tornare in Europa. Qui c’è una sensazione completamente diversa. Cioè? Qui il pubblico è molto più giovane, ci sono dinamiche differenti. Generalmente in America il pubblico ha la nostra età, mentre in Europa hanno almeno trent’anni in meno, sono persone molto giovani, c’è un entusiasmo diverso.