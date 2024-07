E' morta la cantante portoghese Mísia, interprete del Novo Fado

È morta a Lisbona la cantante Mísia, tra le principali interpreti del Novo Fado, ossia l'ultima generazione di interpreti della musica tradizionale portoghese. Aveva 69 anni ed era malata da tempo. Figlia di padre portoghese e madre catalana, Susana Maria Alfonso de Aguiar era nata a Oporto nel 1955 e aveva vissuto a lungo tra Madrid e Barcellona prima di tornare in Portogallo e dedicarsi a innovare lo stile del fado tradizionale a partire dal suo primo rivoluzionario album, del 1991, che ha per titolo "Mísia", il suo nome d'arte "rubato" a Misia Sert, musicista e modella russa che fu musa di molti artisti nella Parigi dei primi anni del XX secolo.



Il suo ultimo disco, Animal Sentimental, è del 2022. In mezzo, trent'anni di carriera internazionale con brani originali, a volte su testi poetici di autori come Fernando Pessoa o António Lobo Antunes, misti a riletture personali dei classici della canzone portoghese, soprattutto di Amália Rodrigues, come nell'album "Para Amália", del 2015. In nome di una comune radice mediterranea, Mísia si era cimentata anche con altri stili, in particolare la canzone napoletana quando, nel 2010, partecipa al film "Passione", di John Turturro, nel quale duetta con Peppe Servillo.