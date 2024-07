Duran Duran al Lucca Summer Festival, il pop che non invecchia mai

"Quando sono usciti i biglietti ed eravamo online per acquistarli, stavamo palesemente facendo (virtualmente) a botte per acquistare i posti migliori!" mi dice un signore sulla cinquantina a colazione, la mattina del primo concerto dei Duran Duran a Lucca. Entusiasta, racconta della sua passione per Madonna, per il pop del gruppo di Simon Le Bon e di come i fan si dividevano tra Duran e Spandau. Non vede l’ora che arrivino le 21.30, orario di inizio del concerto, e mi racconta di aver già visto la scaletta, “che non include uno dei miei brani preferiti, e un po’ mi dispiace” aggiunge. L’attesa per il ritorno a Lucca dei Duran Duran è molto sentita, e come dare torto a così tante persone? Chiacchierando gli dico che sono nata nello stesso anno dell’album Rio e che, per ovvie ragioni legate all’età, non posso certo definirmi una fan della prima ora. Quello no. Ma avere dei fratelli maggiori mi ha aiutata a conoscerli. Tanto che nel 2022, al Festival La Prima Estate, quando i Duran Duran hanno fatto un super concerto, ho cantato quasi la metà dei brani in scaletta. Rivedere la band due anni dopo quel concerto? Sì, sì, sì. Domenica 21 luglio al Lucca Summer Festival, una data esaurita in pochi minuti, tanto che è stata subito programmata un secondo concerto, il 23, sold out quasi subito, Ça va sans dire. E domenica sera a Lucca ho capito perché fa sempre bene vedere un live dei Duran Duran.