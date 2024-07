Gigi D’Alessio, la possibile scaletta del concerto a Barletta

Il tour Outdoor 2024 di Gigi d'Alessio è arrivato a Barletta.

Dopo una prima data mercoledì 17 luglio, venerdì 19 si replica al Fossato del Castello.

Gigi d'Alessio a Barletta

A Barletta, Gigi d'Alessio è tornato come un vecchio amico che mancava da troppi anni. Per questo motivo, al Fossato del Castello Svevo, è stato accolto con enorme calore. Reduce dalle date-evento in Piazza del Plebiscito a Napoli (FOTO), anche nella città pugliese ha registrato il tutto esaurito. Ha suonato al pianoforte, si è fatto accompagnare dai suoi fidati musicisti. E, per due ore, ha incantato il pubblico. Ha cominciato con Non mollare mai, ha eseguito la versione di Io vorrei registrata con Elodie ed Ernia. E poi Senza truccà, scritta con Golier, Non dirgli mai, Annarè, Mon amour, Fotomodelle un po' povere, Buongiorno. Tutti brani che, venerdì 19, replicherà nel corso della data aggiunta dopo il tutto esaurito del debutto.

Nelle prossime settimane d'Alessio sarà in concerto in numerose altre città italiane, tra le quali Campobasso il 28 luglio, Roccella Jonica il 9 agosto, Forte dei Marmi il 22 agosto, Cattolica il 24 agosto e Macerata il 29 agosto. Dopo i cinque appuntamenti di settembre alla Reggia di Caserta, in autunno darà il via alle date nei palazzetti.