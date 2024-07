Wiz Khalifa, arrestato in Romania per aver fumato una canna sul palco

Wiz Khalifa è stato arrestato la notte di sabato 13 luglio in Romania per aver fumato una canna davanti a 80 mila persone durante il suo concerto al Beach Please! Festival. Il rapper ha usato l’erba sul sottofondo di The Next Episode di Dr. Dre, ma non appena è sceso dal palco, è stato arrestato dalla polizia. Infatti, a differenza degli Stati Uniti, dove il consumo ricreativo di cannabis è legale in 24 Stati e l’uso medico della sostanza è consentito in altri 14, in Romania l’utilizzo ricreativo della marijuana è illegale. Inoltre, proprio il Beach Please! Festival ha promosso una campagna antidroga lanciata dallo youtuber e fondatore dell'evento, Andrei Selaru, in collaborazione con il Ministro degli Interni della Romania.