Amber Rose è una fiera sostenitrice di Donald Trump.

Invitata alla convention repubblicana di Milwaukee, lunedì 15 luglio, la modella e rapper ha rinnovato la sua stima per l'ex presidente, attualmente in corsa per la Casa Bianca e vittima nei giorni scorsi di un attentato.

Le parole di Amber Rose

"Sono qui stasera per dirvi che, indipendentemente dal vostro background politico, la migliore possibilità che abbiamo per dare ai nostri bambini una vita migliore è eleggere Donald Trump presidente degli Stati Uniti", ha detto Amber Rose dal palco. "Non sono un politico e non voglio esserlo, ma mi interessa la verità, e la verità è che i media ci hanno mentito su Donald Trump", ha poi aggiunto. Spiegando che, per molto tempo, anche lei ha creduto a quelle bugie.

La modella e rapper ha proseguito spiegando che, anche lei, è caduta nella "trappola" della propaganda di sinistra, secondo cui Donald Trump sarebbe un razzista. Quando poi ha cominciato a frequentare i suoi comizi, e a conoscere i suoi sostenitori, ha capito che non è così.

"A Donald Trump e ai suoi sostenitori non importa se sei nero, bianco, gay o etero. È tutto amore”, ha detto Rose. “Ed è stato allora che mi sono resa conto: questa è la mia gente. Questo è il posto a cui appartengo".

"La sinistra mi ha detto di odiare Trump e, peggio ancora, di odiare tutte le persone che lo sostengono", ha poi proseguito Amber Rose. Che ha detto di aver realizzato qual è la verità, una volta eliminate le bugie. Non solo: secondo Rose, le famiglie americane stavano meglio quando Trump era presidente. "Eravamo più sicuri, più ricchi e più forti”, ha affermato.