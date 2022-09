Wiz Khalifa compie 35 anni: le sue 5 canzoni più famose

Da Black and Yellow a We Own It (colonna sonora di Fast & Furious 6), i brani dell'artista sono un punto di riferimento per la scena rap internazionale. Originario del North Dakota, ha raggiunto il successo nel 2010 e durante la sua carriera ha siglato collaborazioni importanti

Da Black and Yellow a Roll Up, da Young Wild and Free a We Own It: le canzoni di Wiz Khalifa - all’anagrafe Cameron Jibril Thomaz - sono entrate nella storia. L’artista del North Dakota, che oggi compie 35 anni, rappresenta un punto di riferimento per la scena rap internazionale. Sempre in evoluzione, mai ripetitivo, ecco una selezione dei suoi brani più famosi.

Black and Yellow

Fra le canzoni degli esordi, non si può non citare Black and Yellow, estratto come primo singolo dall'album Rolling Papers, del 2010. Il titolo del brano è un riferimento ai colori della bandiera dei Pittsburgh Steelers, squadra della NFL. La canzone, che parla delle origini dell’artista, così come di fama e donne, ha raggiunto il primo posto nella US Billboard Hot 100 e ha fatto guadagnare al rapper la sua prima nomination ai Grammy.

Roll Up

Fra i successi del primo periodo della carriere del rapper, c’è anche Roll Up, sempre all’interno dell’album Rolling Papers. Questo brano, dal ritornello facilmente comprensibile e cantabile, ha proiettato la canzone al numero 13 della US Billboard Hot 100. Parla dell’esserci quando la propria compagna ha bisogno e non, come si potrebbe ipotizzare dal gioco di parole, di assumere droghe.

Work Hard Play Hard

Fa invece parte dell’album O.N.I.F.C. il brano Work Hard Play Hard, del 2012, che ha un tocco hip-hop e che parla del successo e della difficile strada che bisogna percorrere per raggiungerlo. Nella canzone il rapper dà suggerimenti su come guadagnare, mentre il ritmo si fa incalzante. Questo brano, proprio per la sua ritmicità, ha avuto molto successo in club e discoteche.

Young Wild and Free con Snoop Dog e Bruno Mars

In tema di collaborazioni, tra le più famose c’è sicuramente Young Wild and Free, canzone interpretata da Wiz Khalifa con Snoop Dogg e Bruno Mars. È un inno alla gioventù, celebrata come periodo di libertà, dove vengono citate feste, droga e alcol. Il brano, composto nel 2011, è stato un successo e, più volte, in diverse interviste, Snoop Dogg ha ricordato come il trio abbia lavorato bene, in sintonia “facendo semplicemente buona musica”.

We Own It con 2 chainz

Un’altra collaborazione di successo è stata quella con 2 Chainz per We Own It. Il brano è stato pubblicato nella colonna sonora del film Fast & Furious 6, nel 2013. Il singolo ha inoltre venduto 3 milioni di copie negli Usa. Non si è trattato dell’unica collaborazione fra i due rapper che avevano lavorato insieme anche per l’album di Khalifa O.N.I.F.C.