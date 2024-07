Nella vita di ciascuno arriva un momento nel quale ci si pone il quesito: “Ma le scelte che ho fatto nella mia vita sono state tutte giuste?". Ci si pone l’arcaico interrogativo di essere riusciti, o meno, a cogliere quelle opportunità che la vita ci ha posto innanzi. Il Treno nasce con questo spirito. Un'analisi personale ed introspettiva della propria vita vissuta, con la consapevolezza che spesso, le scelte non fatte, sono state le migliori proprio perché non hanno creato né rimpianti né rancori. I treni nella vita passano. Ne passano diversi ma spesso siamo talmente presi dal quotidiano e dalle nostre “false” priorità che non ce ne accorgiamo o peggio, se ce ne accorgiamo, siamo capaci di non prenderli o di perderli più o meno consapevolmente perché in quel momento siamo “ostaggi” di un sistema che, seppur non ci soddisfi appieno, ci trascina nella corrente della quotidianità.



Si tratta comunque di scelte, conformiste o anticonformiste che siano, ma pur sempre scelte fatte o non fatte. E’ l’eterna differenza fra il sentirsi vivi, andando a volte contro un sistema che ci vorrebbe tutti uguali, o sentirsi “morti” in quanto persone che subiscono le scelte degli altri. Ad ogni modo una scelta fatta o non fatta, un treno preso o perso, è comunque la riprova che possiamo scegliere e che pertanto siamo ancora vivi! La vita è un viaggio che non è mai lineare, fatto di salite e di discese, di gioie e di dolori. Ogni scelta che facciamo, anche se in quel momento può sembrare sbagliata o inutile, contribuisce a plasmare il nostro destino.



E allora, dobbiamo imparare ad accettare le nostre scelte passate, a guardare avanti e a essere consapevoli che il passato non può essere cambiato ma il futuro è ancora nelle nostre mani. I rimpianti e i rimorsi possono portare solo a una vita di insoddisfazione e di amarezza. Dobbiamo imparare a vivere nel presente, ad apprezzare quello che abbiamo e a guardare al futuro con speranza e fiducia. Il treno è una metafora della vita stessa. Ogni treno che passa è un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire, un momento che potrebbe cambiare il corso della nostra vita. E anche se a volte sembra difficile salire a bordo di quel treno, dobbiamo avere il coraggio di farlo, di osare e di rischiare. Dobbiamo essere consapevoli che le scelte che facciamo influenzano non solo la nostra vita, ma anche quella delle persone che ci circondano. Essere consapevoli delle nostre azioni e delle nostre decisioni è il primo passo per vivere una vita autentica e piena.



Quindi, ricordiamoci sempre che siamo noi i veri protagonisti della nostra vita, siamo noi a dettare il ritmo e la direzione del nostro viaggio. Siamo ancora in tempo per salire su quel treno e per vivere la vita che desideriamo.