Taylor Swift in concerto a San Siro, come arrivare e la scaletta

Il grande giorno è arrivato. Sabato 13 luglio San Siro si veste a festa per il primo dei due concerti milanesi di Taylor Swift, uniche date italiane per The Eras Tour (la seconda sarà domenica 14 luglio). Oltre tre ore di show per i fan che hanno fatto registrare un rapido sold out e che già da giorni sono accampati fuori dallo stadio Meazza per riuscire a prendere i posti migliori vicino al palco ( GUARDA LE FOTO ).

Come arrivare

Tanti altri arriveranno invece a San Siro la sera del 13 luglio, per un concerto che prevede di generare 180 milioni di euro di indotto. La città si è preparata a dovere e il comune di Milano ha fissato un piano per la mobilità pensato appositamente per l’evento. Le metro M1 e M5 saranno potenziate nelle due serate. La fermata di Lotto (M1) vedrà la partenza dell’ultimo treno in direzione Sesto San Giovanni all’1, mentre gli ultimi treni per Rho Fiera partiranno alle 00:06 e alle 00:24. La fermata di San Siro Stadio, capolinea della M5 chiuderà invece all’1, orario di partenza dell’ultimo treno in direzione Bignami Parco Nord. Un servizio di bus navette è stato organizzato dalla fermata M1 di Lampugnano, a partire da via Natta con arrivo in via Achille angolo via Tesio. Potenziato anche il servizio della linea tram 16. Previste deviazioni sabato e domenica per le linee 16, 49, 64 e 80. Per chi arriva in auto, invece, i parcheggi consigliati sono quelli di Lampugnano, Molino Dorino (da qui prendere la M1 per Lotto, l’ultimo treno da Lotto a Molino Dorino parte alle 00:43) e Mi Stadio. I parcheggi di Molino Dorino e Lampugnano restano aperti fino alle 2.