"Che cosa hai messo in valigia?" è un brano che ho scritto spontaneamente, di getto e con grande divertimento, frutto della naturale estensione del mio vissuto. Nell'estate del 2022 mi chiedevo, a fronte di situazioni non sempre facili, quali contenuti portavo nella mia vita. Mi sono chiesta cosa vibravo dentro di me e cosa si propagava, quindi, all'esterno. E' da questa domanda che è nata la canzone che ha poi portato anche a una riflessione successiva: è tutto sempre perfetto, "la vita è esatta".



Il brano è stato poi presentato al Cantagiro 2023, dove sono stata premiata dal regista Stefano Cesaroni per la realizzazione di questo videoclip da sogno; lui e l'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, col loro lavoro, hanno saputo cogliere l'essenza "modernamente retrò" della mia immagine, della mia musica e del contenuto espressivo del testo, con quella profonda leggerezza che mi contraddistingue. Cesaroni ha saputo sicuramente leggere quello che portavo e tradurlo in immagini; ma non è l'unico artista a cui devo un grande ringraziamento. I miei musicisti, Gianni Cazzola, eccellente batterista del swing italiano che ha sempre creduto nei miei progetti prima ancora di ascoltarli, Veronica Perego, giovane contrabbassista di grande sentimento unitamente alla chiave di lettura del pianista e arrangiatore Alberto Bonacasa che ha curato la veste del brano, hanno contribuito a rendere speciale questo brano per me così piacevole da cantare al pubblico.



La canzone mi sta aiutando a ricordarmi di portare sempre contenuti magicamente positivi, di fiducia e crescita sia come donna, madre, compagna e artista, ricordandomi che ho la piena responsabilità di ciò che scelgo di mettere nella mia valigia, dal rossetto ai sogni, dai sorrisi all'apertura mentale, ecc. ecc. Il brano che ho scritto parla di credere nei propri sogni e nella propria capacità di realizzarli. Non importa quanta difficoltà e ostacoli possano presentarsi lungo il cammino, è fondamentale mantenere viva la fede nelle proprie aspirazioni e continuare a lottare per raggiungere i propri obiettivi. Spesso siamo circondati da persone che cercano di abbatterci e mettere in discussione i nostri sogni, ma dobbiamo resistere e seguire il nostro cuore. Non arrenderci mai, perché solo credendo nei nostri sogni possiamo realizzare grandi cose e raggiungere la felicità che tanto desideriamo. Bisogna avere fiducia. E' questo il messaggio che voglio mandare soprattutto ai più giovani, siate sempre pronti a sfidare voi stessi e ad uscire dalla vostra zona di comfort. Il successo arriva solo con impegno, determinazione e sacrificio.

E quindi chiedo a te, che cosa stai mettendo oggi nella tua valigia?