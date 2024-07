Between Music&Arts Festival, dalla Brancale a Piovani: il programma

Dopo il grande successo ottenuto nelle ultime due stagioni a Piazza Armerina, il Between Festival cresce e si trasforma in ”Between Music&Arts Festival”. Dal 22 al 28 luglio il Festival, promosso quest’anno dall'Ente Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, che comprende i siti archeologici di Aidone, Mazzarino, Pietraperzia e il meraviglioso barocco di Piazza Armerina, animerà questi evocativi luoghi con alcuni originali progetti artistici di questa “speciale” edizione 2024. Come sottolinea il Direttore dell’Ente Parco di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra: “Siamo lieti di ospitare da quest' anno il Between Music&Arts Festival che rappresenta una occasione per arricchire l'offerta culturale del nostro Parco, in una logica di rete, sempre più integrata tra siti e in un rapporto costruttivo pubblico privato. Per valorizzare sempre più lo straordinario patrimonio artistico e favorire il benessere sociale e lo sviluppo economico del territorio”.

Il Festival, prodotto e organizzato dal Saint Louis College of Music e dall’Associazione culturale Globart, con la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Roberto Grossi, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con One Sky Academy presieduta da Frank Alva Buecheler, propone un ampio e prestigioso cartellone con artisti di fama internazionale e da altri, per la prima volta sulla scena in Italia, sul tema diversità, incontro e identità plurali, di grande spessore e attualità.