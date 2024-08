The Script, il nuovo album "Satellites" per l’amico Mark Sheehan

Un nuovo album, Satellites, in arrivo il 16 agosto. Il ricordo di Mark Sheehan, scomparso lo scorso anno, che sarà sempre nei loro pensieri, in studio e in tour. La volontà di trasformare i concerti in esperienze da vivere piangendo, ridendo e ballando. E soprattutto dimenticando i cellulari, perché "la musica ti cambia la vita, e se non lo fa completamente, può comunque aiutarti a cambiare la percezione che hai di essa" ci ha detto Danny O’Donoghue, leader degli irlandesi The Script. La nostra intervista

Non deve essere stato semplice tornare in studio dopo la perdita di Mark Sheehan, storico componente della band. Ma è stato importante farlo, per continuare a raccontare The Script, e far parlare la musica. Sempre e comunque. Danny O’Donoghue, voce e mente della band, non ha timore nel dire che la scomparsa dell’amico ha segnato le loro vite, ma ci racconta anche che tornare in studio è stato fondamentale. La musica guarisce, o ci aiuta a farlo: chissà quante volte l’abbiamo sentito. E non c’è nulla di più vero. La nostra chiacchierata parte proprio da qui, tra ricordi personali e un grande desiderio, che sta diventando realtà: far vivere dei concerti indimenticabili, dove l’unica cosa da lasciare in tasca è il cellulare, perché non c’è nulla di più bello di ridere, saltare e anche commuoversi. Senza pensare ad altro.

Il ritorno in studio dopo la scomparsa di Mark Sheehan

Danny, com’è stato tornare in studio per fare musica, dopo la perdita di Mark?

Sono e sarò sempre un musicista, e lo studio è il mio posto del cuore, un luogo sicuro in cui mi posso esprimere senza paura, anche essere triste. Sapere di non avere più Mark al nostro fianco per scrivere, confrontarci e suonare i brani è stato molto difficile…e la parte difficile è stata proprio comprendere quando le canzoni erano effettivamente complete: senza di lui è complicato. Mark, però, è in questo album: abbiamo immaginato le sue reazioni alle sfumature musicali e, anche se non fisicamente, lui era con noi, in studio. Dobbiamo, però, affrontare la situazione: a tutti succede di perdere qualcuno di vicino e caro, ma questo non significa dimenticarlo, ma farlo vivere in altri momenti.

La musica può guarire, e continuare a fare musica può essere la cura perfetta per ricordare Mark…

Verissimo. Lo credo anch’io. Non ho figli, ma in ogni canzone di The Script c’è qualcosa di me e che mi potrà raccontare negli anni: ogni emozione, sfumatura, evento che ho vissuto è proprio lì, in quelle parole. La musica ti può veramente cambiare la vita. E se non lo fa, ti aiuta ad avere una percezione diversa del mondo…e quindi lo cambia. C’è magia nella musica: non la puoi vedere, certo, ma ti può far piangere, ridere, divertire. La musica è una forza indescrivibile.

"Satellites", il nuovo album

Raccontami di più del significato della parola Satellites, satelliti. Può essere interpretato come Mark sarà un satellite per noi, oppure noi lo saremo per lui o per le persone che magari devono affrontare un momento difficile?

Mi piacciono molto queste tue interpretazioni! Per me il significato di “Satellites” si concretizza nella metafora che siamo solo particelle di polvere nello spazio. I satelliti, da questo punto di vista, hanno la meravigliosa capacità di osservare tutto il mondo in un solo istante e comunicare altrettanto velocemente. Hanno punto di vista privilegiato. Dopo il periodo difficile che abbiamo affrontato, negli scorsi mesi, è stato bello ascoltare le interpretazioni di tante persone proprio della parola satelliti: ognuno di loro ha condiviso pensieri e idee, è stato magnifico veramente.