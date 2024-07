Morto Joe Egan, l'altra metà degli Stealers Wheel

Il co-fondatore della band folk rock scozzese è morto all’età di 77 anni. Lui e Gerry Rafferty avevano riscosso un grande successo con il singolo di debutto del 1973, Stuck In the Middle With You, che nel 1992 era stato scelto da Quentin Tarantino come colonna sonora di una scena del film Le iene

TARANTINO HA SCELTO STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU PER LE IENE



Gli Stealers Wheel avevano riscosso un grande successo con il singolo di debutto del 1973, Stuck In the Middle With You, che aveva raggiunto l’ottava posizione nella classifica dei singoli nel Regno Unito e la sesta nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Nel 1992, Quentin Tarantino avrebbe scelto il brano come colonna sonora di una scena del film Le Iene. “Per la scena della tortura proposi agli attori Stuck In the Middle With You, ma li lasciai liberi di proporne un’altra, se non avessero gradito la mia scelta”, aveva raccontato a Rolling Stone il regista. “Un paio di loro ne scelsero un'altra, ma quasi tutti confermarono Stuck In the Middle With You, era quella giusta. E quando provammo la scena fu come guardare il film. pensai: “Oh mio Dio, sarà fantastico!”.