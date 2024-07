Morto Pino D'Angiò, cantautore simbolo degli anni '80

Un' indimenticabile icona degli anni '80

Giuseppe Chierchia, questo il vero nome di Pino D'Angiò, era nato a Pompei nel 1952 e aveva trascorso l'infanzia negli Usa dove il padre lavorava. D'Angiò è stato autore di artisti come Mina (per il brano 'Ma chi è quello li") e conduttore musicale in Rai e ha portato la sua musica in tutto il mondo, con tourne'e in Europa, Sudamerica, Russia, Stati Uniti e Canada. I suoi brani sono stati utilizzati per spot pubblicitari di marchi come Movistar, Chanel e Amazon. Con Mogol, Eros Ramazzotti, Riccardo Fogli, Gianni Morandi e Andrea Mingardi, era stato tra i fondatori della Nazionale italiana cantanti di calcio. "Mi hanno operato sei volte per un cancro alla gola", aveva raccontato D'Angiò nel 2021 alla trasmissione 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone sulla Rai. "So che dovrei smettere di fumare, ma la paura di ammalarmi di nuovo è meno potente del bisogno di nicotina". "Per adesso stiamo sette a zero per me", aveva detto a proposito della malattia, "ma prima o poi vincerà lei. Non so come sono sopravvissuto, per fortuna: non lo dico per me, ma per mio figlio, non me lo meritavo e me lo godo finche' sarà possibile".