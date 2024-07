Geolier in concerto, nuove date del tour nei palazzetti per il 2025

Dopo l'annuncio del maxi evento dell'estate 2025 all'Ippodromo di Agnano, l'artista partenopeo ha aggiunto nuove date, tutte indoor, per la prossima primavera. I biglietti per i nuovi concerti sono già disponibili per il pubblico

Il successo inarrestabile di Geolier, artista dei record della stagione musicale 2024, proseguirà nel 2025 con una nuova tournée che avrà inizio con la primavera 2025.

L'artista partenopeo, sulle ali dell'entusiasmo per i quasi quarantamila fan che hanno animato il concerto di Fiera Milano Live dello scorso 6 luglio, ha annunciato il ritorno nel capoluogo meneghino il 21 marzo 2025. La location? Il Forum di Assago, cornice iconica lombarda della musica internazionale. Le novità non sono finite: quella di Milano sarà solo una delle date indoor che Geolier ha in programma per la prossima primavera. Ecco ciò che c'è da sapere sul “Geolier Live 2025”.

Il tour indoor a marzo 2025 “Stadi, strade, palazzetti , tetti di palazzi, ippodromi….bast ca c vrimm”. Basta che ci vediamo, scrive Geolier su Instagram in un post che chiama a raccolta i suoi fan che già possono accaparrarsi i ticket per i concerti del 2025, un tour che per ora conta già sei date, cinque a marzo, una a luglio, a Napoli, all'Ippodromo di Agnano, un concerto annunciato allo Stadio Maradona, nella sua città, nel corso del primo live del 21 giugno.

Geolier ritroverà il suo pubblico dopo una pausa autunnale a marzo 2025 e gli show, questa volta, avranno una forma diversa.

Il rapper di I p' me, Tu p' te dovrà misurarsi con un live indoor, che comunque non toglierà spettacolarità alle sue performance che, solo a Napoli, nelle tre date sold out, hanno portato allo stadio ben centoquarantacinquemila spettatori paganti.

Si inizia a Jesolo, il 25 marzo, al Palazzo del Turismo, per quella che è considerata la “data zero”, poi si riprende a Milano, il 21 marzo, al Forum di Assago. Da lì, una corsa da un palco all'altro per altre date, nelle maggiori città d'Italia. I biglietti sono già disponibili sui canali ufficiali da lunedì 8 luglio. Per i fan è già scattata la corsa all'acquisto. approfondimento Geolier a Napoli, la recensione del primo concerto al Maradona

Da Venezia a Roma. Infine a Napoli

Il “Geolier Live 2025”, un tour organizzato da Magellano Concerti, vedrà il rapper di Napoli protagonista in ben sei città, in un viaggio che unirà in musica il Nord col Sud dello Stivale.

Dopo Venezia e Milano, Geolier è atteso a Torino, alla Arena Inalpi, il 23 marzo. Si prosegue a Bologna, all'Unipol Arena, il 25 marzo. Il 28 marzo è il turno dei fan romani che si riuniranno per il loro beniamino al Palazzo dello Sport.

Una lunga pausa (senza live, almeno per ora) precederà l'appuntamento di Agnano del 5 luglio 2025, uno spazio all'aperto in cui Geolier si è già esibito nel settembre 2023, nell'ambito del Marrageddon Festival di Marracash e compagni.

Un ritorno sul palco a sorpresa per Geolier che aveva annunciato di volersi ritagliare del tempo, per riposare e scrivere. Il suo ultimo album, Dio lo sa, è uscito il 7 giugno e conteneva un numero di tracce importante, per riempire l'attesa prima della prossima mossa. Il cantante però non sembra volere fermarsi e non è detto che non riserverà nuovi annunci anche sotto il profilo discografico. approfondimento Geolier pizzica l'umanità nell'album Dio lo Sa: la recensione

