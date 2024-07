Il grande jazz al Festival dei Due Mondi, in scena Lizz Wright

Dopo Dianne Reeves e Rhiannon Giddens, Lizz Wright è la prossima grande voce del jazz contemporaneo in arrivo al Festival dei Due Mondi, giovedì 11 luglio alle ore 21:30 al Teatro Romano. Straordinaria erede delle interpreti afroamericane del passato, Wright presenta a Spoleto il suo ultimo album Shadow, in un concerto in collaborazione con Umbria Jazz, accompagnata da Kenny Banks (pianoforte e organo), Ben Zwerin (basso), Adam Levy (chitarra) e Ivan Edwards (batteria).

"un contralto morbido e scuro"

Il New York Times definisce la voce di Lizz Wright «un contralto morbido e scuro, dotato di qualità che si potrebbero associare al bourbon invecchiato in botte o alla pelle morbida come il burro». Prodotto sette anni dopo Grace (2017) e pubblicato ad aprile di quest’anno per Blues & Greens Records (la casa discografica fondata da Wright nel 2022), Shadow è la sua opera di rinascita, perché arriva dopo tanta meditazione, dopo il Covid, dopo una serie di vicissitudini politiche, conflitti sociali che gli Stati Uniti hanno vissuto, e stanno vivendo. Wright racconta a la Repubblica, «il nuovo album comprende cinque brani originali e sei cover che uniscono passato e presente, e affrontano temi come la condivisione e la guarigione, l’amore e il dolore – quello provato per la scomparsa della nonna Martha è alla base di Ombra».