Musicultura, Renzo Rubino: “Le canzoni sono energie”

Renzo Rubino su musicultura: “pazzesco”

Renzo Rubino è stato ospite dell’appuntamento “Le parole delle canzoni” con Treccani inserito nel ricco cartellone di eventi di Musicultura. Si è trattato di un ritorno a Macerata per il cantautore, tra i finalisti dell’edizione 2011. Renzo Rubino: “Ti fanno sentire un professionista dal primo momento, non solo sul palcoscenico”. La nostra intervista.

Un ritorno a Musicultura, emozionato?

Meravigliato. È uno dei luoghi più incredibili per chi si affaccia al mondo della musica. È incredibile il modo in cui vengono trattati gli artisti.

Nel 2011 hai partecipato come concorrente

È stato pazzesco. È stata la prima cosa veramente importante che ho fatto, sono arrivato tra i vincitori, Fabrizio Frizzi alla conduzione e mi sono esibito allo Sferisterio.

Tanta attenzione agli artisti

Ti fanno sentire un professionista dal primo momento, non solo sul palcoscenico. C’è una squadra di grandi professionisti che ruota attorno. L’attenzione e la cura per chi partecipa sono incredibili.

Cosa diresti al ragazzo del 2011?

Di divertirsi e di prendere tutto con leggerezza.

Il silenzio fa boom è il tuo ultimo album uscito ad aprile. Com’è nato?

Ci sono sempre dei fattori esterni che ti portano a scrivere. Io non sono tra quelli che la mattina si siedono al pianoforte per comporre, non tratto la musica come un lavoro.

Un approccio diverso

Per alcuni aspetti è anche un problema perché in alcuni casi bisognerebbe avere un metodo, ma non è il mio caso. Il mio metodo è vivere per scrivere perché le canzoni sono delle energie. Per l’album Il silenzio fa boom, alcune vicende personali mi hanno portato a scrivere il disco.

Un disco per banda

Volevo fare un album con la banda, un progetto del sud. Durante il processo di scrittura mi sono immaginato i fiati, così è nata l’idea di quest’album.

E da lì è nato anche il documentario

Ho chiamato subito il mio amico Faco che ha diretto il documentario. Mi ha detto che sarebbe stato interessante vivere quest’avventura, così ci siamo portati dietro una telecamera ed ecco il documentario.