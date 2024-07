Musicultura, ospite Filippo Graziani: “È un’isola felice”

Filippo Graziani su Musicultura: “È una delle isole felici per i cantautori, qui c’è una bellissima storia che accompagna questo posto emozionante”

FILIPPO GRAZIANI: “NON HO RICORDI SENZA MUSICA”

A gennaio Filippo Graziani ha regalato al pubblico Ivan Graziani - Per gli amici, l’album contenente otto inediti di uno dei più grandi cantautori di sempre. Poche ore prima della sua esibizione a Musicultura, abbiamo intervistato Filippo Graziani. L'artista ci ha raccontato la nascita del disco, i brani che non possono mai mancare in scaletta e tanto altro ancora.

Com’è esibirsi sul palco dello Sferisterio?

Il luogo è meraviglioso. Musicultura è una delle isole felici per i cantautori, qui c’è una bellissima storia che accompagna questo posto emozionante. Sono luoghi che ti fanno ancora credere nel lavoro del cantautore.

Quando hai iniziato a pensare a quest’album?

Da tempo sapevamo dell’esistenza di queste canzoni pronte a ricevere una direzione, attendevamo il momento giusto. La pandemia del Covid ha giocato un ruolo chiave perché mi ha obbligato a prendere una pausa dai concerti, così dopo la quarantena siamo entrati in studio e abbiamo fatto nascere questo lavoro.

Hai lavorato a ogni dettaglio

Ho curato la produzione e l’arrangiamento, mi sono tolto la soddisfazione di fare questo disco dall’interno.

Tra le canzoni dell’album ce n’è una che senti più vicina?

Sicuramente La rabbia. È una delle canzoni del disco che ho amato di più, è stato divertente poterci lavorare.