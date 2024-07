L'appuntamento, in programma l'8 luglio e a ingresso gratuito, ha per protagonisti Chiara Galiazzo, Diodato, Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Motta, Michele Bravi, Roy Paci e Venerus. Ovviamente aspettando Porto Rubino

La musica che unisce, che emoziona e che fa vibrare le corde dell'anima, si prepara a risuonare per la prima volta, in esclusiva, a Martina Franca (TA). L'8 luglio alle 21.30 in Piazza XX Settembre, con il patrocinio del Comune di Martina Franca, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo e dell’Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale, arriva "Compà – L’unione fa la banda", prima edizione di un festival unico nel suo genere ideato e diretto dal cantautore pugliese Renzo Rubino. Un evento imperdibile a ingresso gratuito che celebrerà la forza aggregativa della musica e la bellezza della tradizione bandistica pugliese. Aspettando Porto Rubino 2024.



Sul palco insieme alla Banda della Città di Martina Franca di recente proclamazione, alcuni dei nomi più rilevanti della musica italiana contemporanea: Chiara Galiazzo, Diodato, Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Motta, Michele Bravi, Roy Paci e Venerus che si avvicenderanno durante la serata, proponendo i loro brani più amati riarrangiati in chiave bandistica. Le bande - da sempre elemento centrale della cultura popolare pugliese, grazie all’impegno e alla passione dei musicisti che le compongono, e punto di riferimento per le comunità locali - saranno le vere protagoniste di Compà: la serata sarà un’occasione imperdibile per riscoprire e valorizzare questa tradizione musicale unica, che rappresenta un patrimonio prezioso da preservare e tramandare alle nuove generazioni.



Siamo molto felici di accogliere questo nuovo ed ambizioso progetto artistico che si avvale della direzione artistica del nostro Renzo Rubino e la partecipazione di suoi colleghi che rappresentano un’ampia trasversalità di gusti del pubblico. La serata si prospetta di grande impatto artistico e musicale incastonata all’interno della cornice di una delle piazze più belle della nostra città. Cittadini, visitatori e turisti saranno affascinati dall’arte di questi artisti che lasceranno sicuramente un segno indelebile in termini di divertimento ed entusiasmo. Appuntamento quindi a Lunedì 8 Luglio alle 21.30 per ascoltare insieme questo straordinario concerto", hanno dichiarato il Sindaco Gianfranco Palmisano e gli Assessori Angelini e Dilonardo.