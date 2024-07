Sadturs & KIID, esce la deluxe edition dell'album No Regular Music

Dopo aver pubblicato il loro primo mixtape il 27 ottobre 2023 al fianco di alcuni dei nomi più importanti del panorama rap italiano, conquistando un enorme successo tra critica, pubblico e addetti ai lavori, i giovanissimi producer Sadturs & KIID annunciano oggi l’uscita della Deluxe Edition di NO REGULAR MUSIC, disponibile ovunque da venerdì 12 luglio, in fisico e in digitale. Arricchito da sette nuove tracce, il progetto è stato svelato ufficialmente attraverso il nuovo trailer condiviso sui loro profili social e diretto da The Hills (Giammarco Boscariol/Davide Piras).



Il trailer, dall’altissima qualità cinematografica, trasporta il pubblico all’interno di un party coloratissimo e al contempo surreale, durante il quale Sadturs & KIID incontrano, in situazioni incredibili, tutti gli artisti che li accompagneranno in questa nuova release, come Morgan, Jake la Furia, Rhove, Nerissima Serpe, Papa V, Digital Astro, Tony Boy, Artie 5ive, Bello Figo, Faneto, Niky Savage, Lito, Low-Red, Kid Yugi, Rrari Dal Tacco e un fluttuante Ghali. Nei giorni scorsi, i due giovani producers avevano già dato un importante indizio della Deluxe postando nelle loro Instagram stories alcuni degli artisti presenti nel progetto intenti a firmare un misterioso vinile.



Qualità e continua ricerca musicale sono elementi centrali dei lavori di Sadturs & KIID, che tornano con una Deluxe Edition del loro mixtape d’esordio uscito a ottobre 2023, con le collaborazioni di molti grandi nomi della scena urban nazionale. Grazie a un intenso lavoro in studio, i due giovani produttori sono riusciti a sviluppare un sound unico nel panorama italiano, che unisce in maniera perfetta creatività e innovazione, offrendo al pubblico una vera esperienza musicale in grado di tracciare le linee guida di quello che sarà il futuro del genere in Italia. Con NO REGULAR MUSIC, infatti, Sadturs & KIID avevano già testimoniato capacità straordinarie e un notevole impatto, consolidando il loro successo. Ora decidono di ampliare il progetto con sette nuovi brani, che contribuiranno ad affermare ancor di più il loro status di producer del momento, destinati a plasmare la musica rap del domani.