Anastacia annuncia il tour 2025: tre date in Italia

A marzo Anastacia sarà in tour in Italia esibendosi a Torino, Roma, Milano e Padova. La voce di Left Outside Alone celebrerà venticinque anni di carriera con una tournée europea

Quattro date in Italia per la Regina dello sprock. A marzo Anastacia tornerà nel nostro Paese per festeggiare il venticinquesimo anniversario dell’uscita di Not That Kind, il suo primo album contenente l’iconico singolo I’m Outta Love.

Anastacia, le date del tour europeo Dalla Spagna al Regno Unito passando per la Svizzera, la Germania, la Francia, l’Irlanda e tante altre nazioni, tra le quali ovviamente anche l’Italia che nel suo cuore ha sempre avuto un posto speciale per l’artista statunitense. Nel 2025 Anastacia sarà in tour per portare grinta, divertimento e ovviamente le canzoni che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate a livello internazionale. Venticinque anni di successi, emozioni e ricordi. Anastacia festeggerà un altro traguardo molto importante. A marzo l’artista sarà anche in Italia, più precisamente a Torino, Roma, Milano e Padova. Ecco le date in Italia: 19 marzo 2025, Torino

22 marzo 2025, Roma

24 marzo 2025, Milano

Dal debutto con I'm Outta Love nel 2000 alle hit internazionali passando per Boom, l'inno dei Mondiali di calcio del 2002, Anastacia (FOTO) si è affermata come una delle artiste di maggior successo del terzo millennio. Timbro unico e testi autobiografici hanno segnato la sua discografia.

Tra i suoi lavori più apprezzati troviamo il disco omonimo, uscito nel 2004 e contenente Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome To My Truth e Heavy On My Heart. Nel corso della carriera la cantante ha ricevuto anche numerosi premi e riconoscimenti.

