Place to be, San Martino in Rio offre il palco alla musica del futuro

Venerdì 28 giugno dalle ore 21 presso i Prati della Rocca di San Martino in Rio, si terrà la seconda edizione del contest musicale Place to be rivolto a giovani band emergenti, realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili di San Martino in Rio in collaborazione con Arci di Reggio Emilia e con i fondi della Regione Emilia-Romagna sulla legge 14/2008. Le selezioni hanno visto la partecipazione di 15 band del territorio, e saranno 8 quelle che potranno salire sul palco ed esibirsi proponendo una cover e un brano inedito.



I FINALISTI

I Trillici

Fracture Zero

Keopees

Manleva

The Krazys

The Shamblers

The sound of perseverance

Unanube



È previsto un premio per il miglior testo, mentre il gruppo che verrà giudicato migliore tra gli altri usufruirà di due giorni di lavoro presso lo studio di registrazione Esagono di Rubiera e un'intervista per il sito di Sky TG24. “Sono davvero felice che, anche quest’anno, si sia potuta ripetere l’esperienza del Contest -sottolinea l’Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di San Martino in Rio, Rosamaria D’Urzo- coinvolgere i giovani non è semplice in questo periodo, è sempre più importante saper cogliere e interpretare il loro linguaggio. La musica è senza dubbio uno di questi”. Durante la serata, che si inserisce nel programma di intrattenimento estivo Lune in Rocca, sarà attivo il punto ristoro.