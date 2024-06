Festival Musica Bella 2024, super ospite Geoff Westley: il programma

Il 28 e 29 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo (Parma) si terrà la 2ª edizione del Festival Musica Bella, l’evento musicale interamente dedicato al grande compositore e cantautore Gianni Bella, ideato da Chiara Bella, figlia di Gianni, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist. Le due serate vedranno esibirsi, accanto ai nuovi talenti della musica italiana, attesissimi ospiti. Nel corso della prima serata si esibirà il cantautore, nonché storico amico di Gianni Bella, Paolo Mengoli.



Protagonisti della serata finale, saranno invece diversi ospiti che si alterneranno sul palco, primi fra tutti la straordinaria Marcella Bella e il produttore e arrangiatore di fama mondiale Geoff Westley. Marcella Bella salirà sul palco del festival per omaggiare il fratello a Montechiarugolo, un romantico borgo dove Gianni ha trovato serenità, ispirazione e che è diventato il suo luogo del cuore. Si esibiranno, inoltre, i cantautori Lorenz Simonetti, Daniele Stefani e il vincitore assoluto della 1ª edizione del Festival Musica Bella, Mattia Adduocchio.



Durante la serata del 28 giugno gli artisti selezionati dalla Commissione Artistica del Festival Musica Bella interpreteranno un brano inedito e proporranno la loro reinterpretazione di una canzone tratta dal repertorio di Gianni Bella. Una giuria composta da addetti ai lavori, giornalisti, produttori musicali, discografici, autori e compositori di rilevanza nazionale selezionerà tra i 21 artisti selezionati i 10 finalisti che si esibiranno nella serata finale, concorrendo per la vittoria di importanti premi.



Questi i 21 artisti qualificati alle selezioni finali:

MARIA SURACI da Montecchio Emilia (Reggio Emilia) con il brano “Macerie”

STELLA GIORGI da Rimini con il brano “Il Mio Tour Intorno Al Mondo”

MARIA STELLA DI RUZZA da Villa Santa Lucia (Frosinone) con il brano “Teenage Fantasy”

CAMELLINI (nome d’arte di Matteo Camellini) da Sassuolo (Modena) con il brano “Caipiroska”

DANIEL (nome d’arte di Daniel Vardiero) da Noale (Venezia) con il brano “Coraggio”

DILETTA GIANGIULIO da Ravenna con il brano “Occhi Che Conosco”

GIANLUCA SCATIGLIO da Brindisi con il brano “Il Bacio Sulla Bocca”

DAVIDE REBUSTINI da Plansencis (Udine) con il brano “Senza Fiato”

LUNA DE ROS da Cassano delle Murge (Bari) con il brano “Cuore Distante”

DAVIDE E REBECCA CACI da Busto Arsizio (Varese) con il brano “Ci Vorrebbe Il Mare”

FRANCESCO DI FIORE da Livorno con il brano “Torna A Casa”

COSE (nome d’arte di Andrea Cosentino) da Boretto (Reggio Emilia) con il brano “Segni”

DEMETRA GIUSTOZZI da Lugo (Ravenna) con il brano “Farfalle”

CANDEO (nome d’arte di Paola Candeo) da Milano con il brano “Il Giornale Strano”

SYNERGY (nome d’arte di Aurora Mina) da Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini) con il brano “Killing Me”

ANDREAS (nome d’arte di Andrea Cellottini) da Fano (Pesaro e Urbino) con il brano “Un’altra Canzone Per Te”

ANTONIO GRANATO da San Giovanni in Fiore (Cosenza) con il brano “Ora”

FIJORD (nome d’arte di Filippo Labadini) da Parma con il brano “Tutto Da Capo”

DAVIDE SOLA da Roma con il brano “Non Si Può Vivere Dentro”

LAURA B (nome d’arte di Laura Bonomi) da Rho (Milano) con il brano “Elisa”

CARLA TORRISI da Lentini (Siracusa) con “You Know I’m No Good”.



Il 29 giugno, invece, verrà decretato il vincitore della 2ª edizione del Festival Musica Bella che riceverà, dallo sarà lo stesso Gianni Bella, una borsa di studio dal valore di € 4.000 per frequentare un corso a scelta presso il CET Centro Europeo di Toscolano, La Scuola di Mogol (Avigliano Umbro TR), centro di eccellenza universitario per la musica popolare, e un riconoscimento in denaro pari a € 2.000. Inoltre, la Commissione Artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri, assegnerà la targa per il Miglior Testo inedito.