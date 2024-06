Citrieste pubblica con Artist First venerdì 28 giugno Blu, il nuovo brano in collaborazione con Pretty Solero, il rapper romano, membro della Crew 126/CXXVI nonché fondatore del “movimento” Love Gang. Il pezzo è nato in studio da GFerrari in modo completamente spontaneo e fa fuoriuscire la parte più indie pop e malinconica dei due artisti, coinvolgendo intimamente l’ascoltatore, con le sonorità fresche di Gferrari che fanno da sfondo.



Racconta Citrieste: “Con questo nuovo pezzo volevo trasmettere a chi ascolterà uno stato di irrequietezza e sensazioni contrastanti, lasciandogli in bocca l’amaro di una canzone che come la vita e come ogni storia d’amore finita, porta sempre un po’ di aspro con sè".



Anche questa volta Citrieste si mette a nudo e aggiunge un tassello al suo percorso artistico, cantando i suoi sentimenti tramite immagini rubate, con Roma che fa da scenario, accompagnato per l’occasione dalla penna brillante di Pretty Solero che da sempre si contraddistingue per l’uso peculiare dei suoni e delle rime, catturando un immaginario immediatamente riconoscibile.