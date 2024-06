Dopo l’apertura della tournée sul palco di Fiera Milano Live, la coppia di rapper approderà nella capitale. Nelle prossime settimane Salmo e Noyz Narcos saranno in concerto in numerose altre città italiane

Venerdì 21 giugno Salmo e Noyz Narcos si esibiranno sul palco dell’ Ippodromo delle Capannelle nell’appuntamento inserito nel ricco cartellone di Rock In Roma, il festival musicale in programma nella Capitale fino ai primi di agosto.

Anthem, Hellraisers e Cringe hanno avuto il compito di aprire il concerto, mentre L’odio, Via con me, L’alba e La fine lo hanno chiuso. In totale trentuno brani per novanta minuti di adrenalina, energia e divertimento.

I due rapper hanno scritto sui loro profili Instagram: “Abbiamo fatto saltare tutta Fiera Milano Live”. Presenti trentamila persone.