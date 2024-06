"Insolito Destino" rappresenta il nostro debutto discografico. Abbiamo deciso di inserire in questo brano tutto quello che come Avvocati Divorzisti portiamo sul palco: ironia, spensieratezza, brio. Il testo della canzone è intriso di sfumature surreali che delineano con acume le intricate dinamiche di una nuova e inaspettata relazione di coppia: in seguito a un prolungato periodo di stasi emotiva, i protagonisti si ritrovano, quasi per un capriccio del destino, a essere coinvolti in un legame sentimentale imprevisto. L'inciso trae ispirazione dal capolavoro di Lina Wertmüller, "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d’agosto", ad amplificare in chiave nonsense il sentimento di sorpresa e il travolgente trasporto che pervade l'incontro dei due protagonisti i quali, inizialmente distanti per carattere e inclinazioni, si scoprono gradualmente complici.



Il concetto alla base del brano è ben raffigurato nel videoclip girato da Daniele Pignatelli (Papel Studio), in cui vengono mostrate le varie fasi dell'incontro tra i due protagonisti. Il nostro ruolo, apparentemente di fastidiosi disturbatori, si scopre essere in realtà quello di moderni Cupido che con la loro presenza costante, ripresa dalle telecamere ma invisibile agli occhi dei due giovani, incoraggiano l'inizio della frequentazione e danno una spinta allo sviluppo del rapporto amoroso.



L'ambientazione e l'estetica del video esaltano il legame con la nostra terra d'origine e la fascinazione per quelle atmosfere rétro che da sempre permeano il nostro lavoro, i nostri concerti e il nostro suono. “Insolito Destino” è registrato e prodotto da Gli Avvocati Divorzisti, mixato da Dario Ancona e masterizzato da Francesco Guadalupi presso OM Studio. Con la partecipazione di Alessio Vida (rapper) e Mirko Miccoli (sassofono tenore e contralto). Il videoclip è prodotto da Best Production, girato da Daniele Pignatelli per Papel Studio.