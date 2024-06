Après La Classe ci scaldano col singolo Estate a Monaco feat Laïoung

La band salentina esce con un nuovo singolo dal sapore tropicale in vista della stagione estiva. L'energia e la solarità degli Après La Classe esplode nel singolo Estate a Monaco col featuring di Laïoung.



"Questo pezzo è uno stato mentale più che una destinazione reale, rappresenta l'esatto istante in cui il barman ti serve il tuo cocktail preferito e decidi di festeggiare senza alcuna particolare in calendario, stacchi il cell e parte la festa! Poche preziosissime ore o addirittura minuti in cui evadi dal chiasso del mondo e ti tuffi di testa in questa fantastica estate 2024!", commentano Après La Classe.



Sulla collaborazione con Laïoung la band racconta: "Sapevamo che avesse già raggiunto numeri discografici importanti grazie ad alcune sue hit, abbiamo scoperto un talento immenso in grado di cantare, produrre e scrivere divinamente in contesti sonori opposti, dalla trap al pop melodico, dal rock graffiato all’ r&b, davvero una bella scoperta per noi, felici di averlo ospitato nel nostro nuovo singolo!". Estate a Monaco farà da colonna sonora alle serate estive durante le tappe del tour degli Après La Classe in giro per l’Italia.