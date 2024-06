Duran Duran, identificata la modella della copertina di Rio

La misteriosa donna che ha ispirato la copertina del disco del gruppo musicale new wave e synth pop britannico viene finalmente identificata dopo quasi mezzo secolo. E lei non ne aveva minimamente idea. Si tratta della modella Marcie Hunt, che ha detto che ha ballato al ritmo di "Rio" al suo matrimonio senza minimamente sapere che è un servizio di moda che aveva fatto nel 1981 fosse alla base della famosa copertina

È stato da poco risolto un grande mistero della musica: dopo 42 anni durante i quali non si è saputa l'identità della modella che appare sulla copertina del disco dei Duran Duran Rio, adesso finalmente è venuta allo scoperto quella donna. Che afferma di non aver saputo per tutti questi anni di essere colei che è raffigurata in una delle copertine più famose della storia della musica moderna.

La misteriosa donna che ha ispirato la copertina del disco del gruppo musicale new wave e synth pop britannico viene finalmente identificata dopo quasi mezzo secolo. E lei non ne aveva minimamente idea. Si tratta della modella Marcie Hunt, che ha detto che ha ballato al ritmo di Rio al suo matrimonio senza minimamente sapere che è un servizio di moda che aveva fatto nel 1981 fosse alla base della famosa copertina. Nel 1982, i Duran Duran conquistarono il mondo con Rio, un album che presentava successi come Hungry Like the Wolf e la traccia omonima. Ma per decenni l'identità della bellissima ragazza dai capelli neri che adornava la copertina dell'album è rimasta un mistero.

Rio è stato il secondo album dei Duran Duran. La band, composta da Simon Le Bon, Roger Taylor, John Taylor e Nick Rhodes, ha pubblicato il suo 16º album Danse Macabre nell’ottobre 2024.

