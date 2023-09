Duran Duran, il video di Danse Macabre creato con l'AI

I Duran Duran hanno scelto l’intelligenza artificiale per il video di Danse Macabre, la title track del nuovo album in uscita il 27 ottobre. Nella clip animata il direttore creativo Linc Gasking ha ricreato i vampiri Dracula e Nosferatu, il clown Pennywise e altri orrorifici personaggi che danzano sulle spettrali e cupe note di una band di zombie. “Mi piace l’idea che se puoi immaginare qualcosa puoi dargli vita, almeno in forma animata”, ha dichiarato il tastierista Nick Rhodes in un comunicato. “Con il video di Danse Macabre, abbiamo fatto esattamente questo. Abbiamo iniziato decidendo chi sarebbe stato sulla lista degli invitati alla festa di Halloween per eccellenza, poi è stata rapidamente sviluppata una selezione di streghe, bestie mitiche, vampiri e demoni, utilizzando le ultime tecniche di animazione AI”, ha proseguito. “Sono rimasto davvero stupito quando ho iniziato a vedere i risultati. Era qualcosa che in precedenza avrebbe richiesto mesi a un team in uno studio di animazione, ma tutto stava accadendo quasi istantaneamente di fronte ai nostri occhi. In pochi giorni abbiamo creato un universo completamente nuovo popolato da abitanti meravigliosamente strani per celebrare l’uscita di Danse Macabre, con un sogno gotico”.