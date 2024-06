Rodrigo D'erasmo firma la colonna sonora di "Non dirmi che hai paura"

Il film (ITALIA, GERMANIA, BELGIO – 102’) , tratto dal bestseller internazionale omonimo di Giuseppe Catozzella (edito in Italia da Feltrinelli), è prodotto da Indyca con Rai Cinema, Neue Bioskop, Tarantula, Bim Produzione in coproduzione con Momento Film, Voo, Be Tv, Shelter Prod e Film i Väst, prodotto in collaborazione con The Piranesi Experience e Cinepost . Firmano la sceneggiatura Yasemin ŞAMDERELI, Nesrin ŞAMDERELI e Giuseppe CATOZZELLA . Interpretato da da ILHAM MOHAMED OSMAN e da giovane da RIYAN ROBLE) racconta la storia di una ragazzaa che sfida i tabù correndo per le strade di Mogadiscio, in una società dove una donna non dovrebbe correre. La sua passione un giorno la porterà alle OlimpiadI.

la biografia di RODRIGO D’ERASMO

RODRIGO D’ERASMO è violinista, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore di formazione classica. Dal 2001 ad oggi ha registrato decine di album in tutto il mondo collaborando in studio e live con numerose band e artisti tra cui Mark Lanegan, Muse, Damon Albarn, Rokia Traoré e molti altri. Dal 2008 è lo storico violinista degli Afterhours, con i quali ha vinto il premio della critica al Festival di Sanremo 2009 e il premio Tenco nel 2012. Nel 2011 è stato premiato dal M.E.I come miglior musicista dell’anno in assoluto. È stato producer ad X Factor nelle edizioni 10,11, 13 e 14 nel team di Manuel Agnelli. A partire dal 2014 ha diretto l’orchestra di Sanremo per vari artisti tra cui Diodato, con il quale nel 2020 ha vinto il Festival con il brano “Fai Rumore”. Nel 2021 è stato direttore d’orchestra e arrangiatore di 4 artisti in gara. Ha composto colonne sonore per il cinema e per la TV tra cui il cortometraggio “Chiusi Fuori” con Colin Firth e Stefano Accorsi presentato alla biennale del cinema di Venezia nel 2021. Rodrigo D’Erasmo ha anche composto numerose colonne sonore di documentari tra cui: “C’era 2 volte Rodari”, “Fantastic Mr. Fellini” per Sky Arte e l’ultima produzione internazionale di Sky hub, “Art Raiders”. Tutte le musiche fanno ora parte di un catalogo digitale consultabile per l’ascolto. Nel 2022 è uscito “Songs in a Conversation” (FioriRari distributed by Artist First), progetto di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo che omaggia Nick Drake a 50 anni dall’uscita del suo ultimo lavoro discografico Pink Moon. Alla release del disco è seguito un tour nei principali club e teatri d’Italia. A fine maggio dello stesso anno Rodrigo D’Erasmo, Filippo Timi e Mario Conte hanno omaggiato Pasolini con 3 appuntamenti di uno spettacolo di parole, voci, silenzi, musica e luci: “Scopate Sentimentali. Esercizi di sparizione”. Sempre nel 2022, Rodrigo D’Erasmo ha composto le musiche per il documentario “Sergio Leone - L’italiano che inventò l’America”, di Francesco Zippel, presentato in anteprima mondiale alla 79° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ricevendo una menzione speciale Soundtrack Stars Award, premio del SNGI per la colonna sonora. Al Festival di Sanremo Rodrigo D’Erasmo ha diretto più volte l’orchestra, per Diodato sia nel 2020, quando vince la kermesse con “Fai Rumore”, sia quest’anno, in gara con il brano “Ti muovi”.

Dal 1° marzo è disponibile in digitale (https://orcd.co/caracas-ost) edita da EDIZIONI CURCI la soundtrack del film “CARACAS”, film diretto da MARCO D’AMORE con protagonisti Toni Servillo, Marco D’Amore e Lina Camélia Lumbroso.