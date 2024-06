Maltempo a Milano, annullato il concerto della Filarmonica della Scala

Il nubifragio scoppiato poco prima del concerto

"Con rammarico annunciamo che non ci sono le condizioni per andare avanti", è stato detto al microfono. "Le condizioni del palco non lo consentono. Questi sono strumenti preziosi non elettronici", è stato spiegato ricordando che "questa è la prima volta che succede in dodici edizioni". Dopo l'inizio del nubifragio c'è stato un fuggi fuggi generale delle persone che in piedi aspettavano l'inizio della esibizione. Solo gli spettatori che avevano i posti a sedere (su cui erano stati posizionati degli ombrelli rossi) hanno resistito fino alla decisione dell'annullamento. La decisione del forfait è arrivata a una mezz'ora dall'inizio previsto del concerto, poco prima delle 22.

Ma il concerto non è stato l'unico appuntamento colpito dal maltempo nel capoluogo lombardo. L'evento di festa, musica e intrattenimento 'Party Like A Deejay', in piazza Sempione all'Arco della Pace, ha visto i presenti - secondo quanto spiegato dai vigili urbani - ridursi da circa 8 mila persone a 400 in attesa della fine della pioggia. La polizia locale non segnala al momento particolari problemi salvo diverse strade allagate e qualcuna temporaneamente chiusa.