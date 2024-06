Il cantante milanese torna in tour. "Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme" prenderà il via dall'Area Verde di Capannori il 5 giugno, e si concluderà all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) il prossimo 29 settembre

Il tour 2024 di Biagio Antonacci, dal titolo Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme, prende il via dall'Area Verde di Capannori (Lucca) mercoledì 5 giugno. Per tutta l'estate, il cantante milanese girerà l'Italia in lungo e in largo, fino alla tappa conclusiva del 29 settembre a Gardone Riviera (Brescia).

Biagio Antonacci torna in tour

"Noi siamo quasi pronti", ha scritto Biagio Antonacci su Instagram per promuovere il suo nuovo tour. "L’estate regala opportunita diverse, vivile! La musica vibra più cristallina nelle vene e tutto si affianca alla magia, dedica a te stesso tutto. Prenditi per mano, Vola, Ti aspetto così, Con questa testa". Queste le tappe della tournée: