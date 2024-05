Giovanni Allevi ad Ascoli Piceno: Basta lacrime, ogni giorno è un dono

Il Concerto

Giovanni Allevi nella tappa della sua Ascoli Piceno ha emozionato il pubblico con la sua musica, ma ha anche raccontato la sua storia e dialogato con il pubblico. Nel corso della fresca serata il musicista ha chiesto agli spettatori “Sentite freddo?” e subito alcuni, tra gli applausi, gli hanno risposto: “Scaldaci tu!”. E così Allevi, visibilmente emozionato, ha ringraziato e si è seduto al piano per suonare il primo brano: “Sono emozionatissimo. Quando sono agitato ho difficoltà a respirare, spero che questo pezzo mi aiuti a calmarmi, si intitola Aria”. Durante il concerto, un dialogo tra musica e parole, non sono mancati riferimenti anche alla malattia che lo ha tenuto lontano dal palco per due anni e che gli provoca ancora sofferenze: “Soffro di neuropatie dovute a farmaci antidolorifici molto potenti- spiega il compositore-non potendo contare sul mio corpo suonerò con tutta l'anima”. E poi con la canzone No more tears ha spiegato: “Non più lacrime, succede nella vita di attraversare momenti di difficoltà e di versare delle lacrime, però una volta asciugata l'ultima lacrima bisogna ricominciare a guardare alla vita e al futuro con fiducia. Ho cercato con questo brano di raccontare questa dinamica interiore, c'è drammaticità, ma ci sono anche la forza, la grinta, e la voglia di non darla vinta al destino avverso”. Essere sul palco della città dove è nato e cresciuto gli ha permesso anche di ricordare momenti passati e amici come don Mauro Bartolini, parroco nel quartiere di Monticelli: “L'unico amico che avevo a 20 anni, mentre mi confessava scoprimmo la comune passione per la filosofia. All'epoca non credevo al trascendente, ma dopo la sua morte in un incidente stradale ho cominciato a crederci e ora sono convinto che da lassù segua i miei passi”. Infine, dopo aver ringraziato la sua prima insegnante ascolana Annalisa Bucci e ai genitori Nazzareno e Fiorella, una delle ultime riflessioni della serata è rivolta al futuro: “Dopo gli errori commessi nel passato è bello vivere intensamente il presente, oggi io vivo ogni giorno come un dono, ogni alba è una promessa e ogni tramonto è un arrivederci”.